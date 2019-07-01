كوردستان تهنئ حازم تحسين بيك بعد تنصيبه أميراً للايزيديين

اربيل (كوردستان 24)- هنأ قادة اقليم كوردستان يوم السبت حازم تحسين بيك بعد تنصيبه أميراً للايزيديين في كوردستان والعراق والعالم.

وجرت في وقت سابق من اليوم مراسم تنصيب حازم تحسين بيك رسمياً في معبد لالش خلفاً لوالده الذي توفي هذا العام في أحد مستشفيات المانيا.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في رسالة بعثها بهذه المناسبة "بمناسبة تنصيبكم اميرا للإيزيديين اتقدم بالتهاني الحارة لكم وللاخوات والاخوة من الكورد الايزيديين كافة آملين لكم النجاح".

واضاف ان "الايزيديين شريحة اصيلة من القومية الكوردية وشعب كوردستان"، معبرا عن تمنياته بنجاح الامير في مسؤوليته الجديدة.

واجرى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اتصالاً هاتفياً بالأمير الجديد، وأكد له أن حكومة الإقليم ستظل داعمة للايزيديين.