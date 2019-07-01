"نزاهة كوردستان" تقدم طلباً للحكومة لتأسيس محكمة تختص بالفساد

اربيل (كوردستان 24)- قدمت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، طلباً رسمياً لحكومة إقليم كوردستان لإنشاء محكمة تركز على قضايا الفساد في الإقليم.

وسبق أن دعت هيئة النزاهة حكومة الإقليم إلى إجراء إصلاحات واسعة في القطاع العام وإنشاء مجلس لمكافحة الفساد على غرار مجلس مماثل في بغداد.

وقال المدير العام في هيئة النزاهة مشير إبراهيم لكوردستان 24 "قدمنا ​​ طلباً لرئيس حكومة إقليم كوردستان لتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني لمحاربة الفساد بشكل فعال".

ويتركز برنامج عمل حكومة مسرور بارزاني على الاصلاح الشامل وتحسين الخدمات الرئيسية ومحاربة الفساد والروتين الحكومي وتنويع مصادر الاقتصاد.

وقال عضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان دابان محمد لكوردستان 24 إنه يتعين على البرلمان اقرار مجلس لمكافحة الفساد قبل انشاء المحكمة.

وتابع "سنقدم دعمنا الكامل لمثل هذا المشروع... وعندما يصل الاقتراح إلى البرلمان، ستقوم لجنتنا بتقييمه بالتفصيل وتبت فيه".

كان رئيس هيئة النزاهة أحمد أنور أعلن في وقت سابق من هذا الهر عن اعداد إستراتيجية بمساعدة وكالة بريطانية لمكافحة الفساد، معرباً عن أمله بأن يوافق عليها مجلس الوزراء الجديد ويثريها بمقترحات تجعلها أكثر فاعلية.

وبحسب هيئة النزاهة فقد تم تسجيل 231 قضية فساد منذ مطلع العام الجاري، فضلاً عن 495 قضية ما زالت قيد التحقيق وتشمل ملفات تعود للسنوات القليلة الماضية.

وتتصدر شكاوى الفساد معظم دعوات المواطنين في اقليم كوردستان والعراق عموماً.

ولطالما قال قادة اقليم كوردستان إن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة داعش.

(شارك في التغطية هوشمند صادق)