بارزاني يرحب بمبادرة ماكرون ويبدي قلقه بشأن مستقبل كورد سوريا

اربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بمبادرة فرنسية لترتيب البيت الكوردي السوري مبديا قلقه بشأن مصير الكورد في سوريا.
وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال بارزاني للقنصل الفرنسي الجديد في اربيل اوليفييه ديكوتيني والوفد المرافق.
وعبر بارزاني للقنصل الفرنسي عن ترحيبه بالمبادرة الفرنسية الساعية لمصالحة الادارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، فيما شكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على المبادرة.
وابدى بارزاني قلقه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.
من جهة اخرى اشار الزعيم الكوردي الى ان أسباب تنامي تنظيم داعش لم تتم إزالتها، وأن خطر عودة نشاطه بقوة لا يزال قائما.
ونقل القنصل العام ديكوتيني تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، وأعرب عن ارتياحه لاستقرار إقليم كوردستان وتنصيب الحكومة الجديدة.
وقال ديكوتيني ان "استقرار إقليم كوردستان مهم بالنسبة لفرنسا".
وشدد ديكوتيني على ضرورة تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وفرنسا في كافة المجالات، فيما اكد ترحيب بلاده بتطور العلاقات بين أربيل وبغداد.
سوار أحمد
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