بارزاني يرحب بمبادرة ماكرون ويبدي قلقه بشأن مستقبل كورد سوريا

اربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بمبادرة فرنسية لترتيب البيت الكوردي السوري مبديا قلقه بشأن مصير الكورد في سوريا.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال بارزاني للقنصل الفرنسي الجديد في اربيل اوليفييه ديكوتيني والوفد المرافق.

وعبر بارزاني للقنصل الفرنسي عن ترحيبه بالمبادرة الفرنسية الساعية لمصالحة الادارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، فيما شكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على المبادرة.