الامن العراقي يعتقل مطلوبين احدهما داعشي

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، مظلوبين اثنين في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام وزارة الداخلية ان "مفارز استخبارات فوج نفط بيجي العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الارهابين المطلوب وفق أحكام المادة 4 /ارهاب في قرية بنجة بكركوك والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بإنتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان الى ان "المفارز أعلاه ألقت القبض على متهم آخر في قضاء بيجي بصلاح الدين مطلوب وفق أحكام 432، وقد تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما للقضاء".