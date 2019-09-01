موسكو تستبق زيارة لافروف بتوقيع مذكرة تجارية مع كوردستان

اربيل (كردستان 24)- قال مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، إن الاقليم وروسيا سيوقعان مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الاثنين لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وسيتم توقيع المذكرة في مراسم رسمية وذلك قبل أقل من شهر على زيارة مقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بغداد واربيل.

وقال الامين العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في الاقليم شيفان عبد الرحمن، إن الجانبين الكردي والروسي سيوقعان مذكرة تفاهم في مراسم رسمية في روسيا "لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وجذب الاستثمارات الروسية إلى كوردستان".

وأضاف في تصريح لوسائل اعلام محلية أن هذه المذكرة "ستدعم التجارة الخارجية، وتعزز التنمية الصناعية وتنشط الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل في كوردستان".

وأكد عبد الرحمن على الجهود المستمرة التي يبذلها إقليم كوردستان لإبرام اتفاقيات اقتصادية وصناعية مع الدول المتقدمة حول العالم.

ويحتفظ اقليم كوردستان بعلاقات قوية مع روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إن وزيرها سيرغي لافروف سيبدأ زيارته الى بغداد واربيل في الاسبوع الأول من الشهر المقبل.

وستكون زيارة لافروف الى بغداد هي الأولى منذ أن تولى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي.

كما ستكون الزيارة الاولى على الاطلاق الى اقليم كوردستان وسيلتقي بكبار المسؤولين وعلى رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.