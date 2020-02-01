تركيا: حيدنا 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفنا 54 موقعا بإدلب

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار، اليوم الاثنين، إن أنقرة حيدت 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفت 54 موقعا بإدلب.

ووفق ما افاد اكار فإن "الجيش التركي أبلغ المعنيين في الجانب الروسي بتحركات قواتنا في إدلب في الساعة 16:13 أمس، وأكد ذلك مرة أخرى في الساعة 22:27، وعلى الرغم من التواصل تعرضت القوات التركية لإطلاق نار من جانب القوات السورية في الساعة 01.13 ليلا".

وارتفع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 8، بينهم 3 مدنيين بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع التركية بعد ظهر اليوم.

وتوجه وزير الدفاع التركي، وقادة في الجيش التركي توجهوا إلى الحدود مع سوريا، بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد.

سوار احمد