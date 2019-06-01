عبد المهدي يدعو واشنطن "للتهدئة" مع ايران

اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي لبذل جهود من أجل تحقيق "التهدئة" في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وجاءت دعوة عبد المهدي، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية ان عبد المهدي وبومبيو "تبادلا وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وبحث الجانبان "تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية، واهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للارهاب".

وأضاف البيان أن بومبيو "أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والإقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد".

واشار البيان الى أن "عبد المهدي أبدى موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة".

سوار أحمد