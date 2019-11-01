طالباني يتحدث عن سبب تلاشي فكرة "العراق الآخر"

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني الثلاثاء، إن العراق ما كان وضعه كما الآن لو انُفق عليه 10 بالمئة من الأموال التي تلقاها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
وجاء حديث طالباني في كلمة له خلال أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) المنعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.
وقال طالباني "خُصصت عشرات مليارات الدولارات في العراق لإعادة إعماره منذ 2003 والى الآن، ولكن لو تم صرف 10 بالمئة من هذه الأموال على نحو صحيح لرأينا العراق بشكل آخر".
وأضاف أن "مشكلة العراق مرتبطة بالفساد وعقلية البعض والمحسوبيات... وحتى وزير الخارجية الفرنسي السابق (المشارك بالمنتدى) برنار كوشنير كان له دور في الحكومة العراقية، بيد أنه لم يستطع تغيير أي شيء".
وعلق طالباني على الاحتجاجات المتواصلة في العراق، وقال إنها لم تأت من فراغ إنما بسبب الحكم "غير الجيد" والفساد المستشري في الدولة العراقية.
وتابع "ما لم تحكم جيداً فسترى مواطنين ناقمين".
وأوضح أن "الجماهير تطالب بالخدمات وتحسين الوضع المعيشي فيما تسعى الأطراف السياسية في بغداد لتعديل الدستور"، مردفاً بالقول "ببساطة هذا الأمر لا علاقة له بمطالب المتظاهرين".
وقال طالباني إنه يتعين أن يتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى للقضاء على الفساد، لافتاً الى أن "بإمكان إقليم كوردستان الاستفادة من التجارب الأمريكية والأوروبية لمواصلة التقدم في الاتجاه الصحيح".
ومضى يقول "لأحزاب إقليم كوردستان سياسات تقدمية مقارنة بالعراق، لكن توجهاتها ما زالت قومية ولا بد من تحقيق مزيد من المبادئ السياسية".
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