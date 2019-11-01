طالباني يتحدث عن سبب تلاشي فكرة "العراق الآخر"

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني الثلاثاء، إن العراق ما كان وضعه كما الآن لو انُفق عليه 10 بالمئة من الأموال التي تلقاها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

وجاء حديث طالباني في كلمة له خلال أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) المنعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.

وقال طالباني "خُصصت عشرات مليارات الدولارات في العراق لإعادة إعماره منذ 2003 والى الآن، ولكن لو تم صرف 10 بالمئة من هذه الأموال على نحو صحيح لرأينا العراق بشكل آخر".

وأضاف أن "مشكلة العراق مرتبطة بالفساد وعقلية البعض والمحسوبيات... وحتى وزير الخارجية الفرنسي السابق (المشارك بالمنتدى) برنار كوشنير كان له دور في الحكومة العراقية، بيد أنه لم يستطع تغيير أي شيء".