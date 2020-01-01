الرئيس بارزاني يتباحث اوضاع الموصل مع محافظ نينوى

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني، اوضاع الموصل والمناطق المحررة مع محافظ نينوى نجم الجبوري.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال الرئيس بارزاني للجبوري والوفد المرافق في اربيل.

وتباحث الجانبان اوضاع مدينة الموصل والمناطق الاخرى من محافظة نينوى، وقضية اعادة الاعمار للمناطق المحررة والعوائق التي تمنع عودة النازحين الى مناطقهم.

واشارالجانبان الى ان تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا يهدد العراق والمنطقة، فيما اكدا على ضرورة التنسيق بين كافة الاطراف لمكافحة التنظيم المتشدد ومنع تناميه وعودة ظهوره.