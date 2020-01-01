المثنى تدعو الرئيس بارزاني للعب دور حيال أزمات العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا وفد من محافظة المثنى ترأسه المحافظ احمد منفي جودة، الرئيس مسعود بارزاني الى ممارسة دور أساسي لحل الأزمات التي يشهدها العراق.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوفد بالرئيس بارزاني في منتجع صلاح الدين بأربيل.
وذكر بيان رسمي أن الرئيس مسعود بارزاني بحث مع وفد المثنى "الأوضاع السياسية وآخر المستجدات والتطورات في العراق".
وأعرب محافظ المثنى عن تقديره لحرص ومواقف الرئيس بارزاني حيال الأزمات في العراق، ومساعدة المحافظات في جنوب العراق.
وقال المحافظ إن أهالي السماوة ومحافظة المثنى يكنون المودة الخاصة للرئيس بارزاني.
وفي الاجتماع ذاته، أشار الوفد الضيف الى الأوضاع السياسية غير الطبيعية في العراق.
كما دعا الوفد الرئيس بارزاني الى أن يكون له دور أساسي في حل الأزمات العميقة التي يشهدها العراق حالياً.
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