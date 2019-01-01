قتيل و12 مصاباً في أعمال عنف ببغداد

اربيل (كوردستان 24)- قتل مدني وأصيب 12 آخرون بجروح في اعمال عنف اغلبها بعبوات ناسفة في العاصمة العراقية بغداد حسبما افادت مصادر امنية.

وباستثناء عملية اغتيال واحدة وقعت بشمال بغداد، وقعت اربعة تفجيرات بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة وبأوقات متقاربة في المساء.

وقال مصدر امني لكوردستان 24 إن ما لا يقل عن خمسة مدنيين اصيبوا بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي حي الإعلام والشرطة الرابعة.

وذكر مصدر آخر أن شخصين على الاقل اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الشعب في الضاحية الشمالية لبغداد، وهو ما كرره شهود ايضا.

وفي منطقة باب الشيخ وسط بغداد اصيب خمسة مدنيين، وفق ما افاد مصدر ثالث مشيرا الى ان الاصابات متفاوتة لكنها ليست حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات لكنها وقعت بعد وقت قصير من تسجيل صوتي منسوب لزعيم داعش ابو بكر البغدادي دعا فيها انصاره الى مواصلة القتال.

وشهدت بغداد في الاسابيع القليلة الماضية تفجيرات مماثلة وغير مميتة غير أن داعش لم يعلن مسؤوليته داعش.

وقبل ذلك اقتحم مسلحون منزلاً وقتلوا صاحب محل لبيع المواد الغذائية في بلدة الطارمية شمال بغداد.

وشنت القوات العراقية من قبل حملات تطهير واسعة في البلدة التي تتميز بالبساتين، إلا ان اعمال العنف مستمرة وعلى نحو متفرق.