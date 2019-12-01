جعفر شيخ مصطفى: داعش غير اساليبه ويستغل انعدام التنسيق مع القوات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- اكد نائب رئيس اقليم كوردستان جعفر شيخ مصطفى ان تنظيم داعش غير في تكتيكاته العسكرية، مشيرا الى ان التنظيم يستغل انعدام التنسيق مع القوات العراقية في منطقة كرميان.

وأرسلت قوات البيشمركة، تعزيزات عسكرية إضافية الى منطقة كرميان بعد هجمات دامية نفذها داعش في الأيام القليلة الماضية.

وقال جعفر شيخ مصطفى لكوردستان 24 "تزايدت تحركات داعش وهجماته مؤخرا في هذه المناطق مما تسبب في وقوع عدد من الشهداء والجرحى من البيشمركة والقوات الامنية".

وشن تنظيم داعش هجومين في غضون أسبوع أسفرا عن سقوط ستة من أفراد الأمن (الآسايش) والبيشمركة في القرى المحيطة بمدينة خانقين.

واضاف شيخ مصطفى "تم استقدام تعزيزات عسكرية الى المنطقة بهدف سد الفراغ ومنع هجمات داعش"، مشيرا الى ان "داعش اعاد تنظيم صفوفه وغير اساليب قتاله وتكتيكاته ويتبع اسلوب حرب العصابات في شن الهجمات".

واكد المسؤول الكوردي الرفيع ان التنظيم المتشدد يستغل غياب التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية لشن الهجمات في هذه المناطق.

ووقعت الهجمات على الرغم من تحذيرات أطلقتها حكومة إقليم كوردستان مراراً بشأن الخلايا النائمة في الكثير من المناطق المتنازع عليها.

سوار احمد