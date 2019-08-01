مأساة تهز الكورد.. قضى والده بمعركة و"بريار" يلتحق به بدموعه

اربيل (كوردستان 24) - توفي بريار، وهو طفل كوردي يبلغ من العمر اربع سنوات، إثر إصابته بسكتة دماغية وذلك بعد أن قضى والده المقاتل في البيشمركة خلال هجوم شنه تنظيم داعش في احدى القرى المحيطة بمدينة خانقين في اواخر الشهر الماضي.

وسقط والد بريار، جلال ماسوي، خلال احباط قوات البيشمركة هجوماً شنه تنظيم داعش في قرية كولجو الواقعة ضمن منطقة كرميان في 31 من تموز يوليو.

وقال أحد أفراد العائلة لكوردستان 24 إن بريار كان متعلقاً بوالده، مشيراً الى ان الطفل كان يسأل يومياً عن سبب عدم عودة والده الى المنزل.

وبعد ابلاغه بأن والده قد رحل ولن يعود إلى المنزل مرة اخرى، دخل الطفل الصغير في حالة من الكآبة لدرجة انه بات يتجنب تناول الطعام حزناً على فراق ابيه.