عبد المهدي يزور الصين: سنعود بنتائج ايجابية

اربيل (كوردستان 24)- غادر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على رأس وفد كبير متوجها الى الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.

ويرافق عبد المهدي 55 من الوزراء والمسؤولين والمحافظين وغيرهم ومن المتوقع أن تستمر الزيارة حتى 24 من الشهر الجاري.

وقال عبد المهدي في مقابلة تلفزيونية بُثت قبل سفره "الصين هي الاقتصاد الثاني في العالم ولها سيولة كبيرة ودرجات عالية من التقنية والتكنولوجيا، والعراق اول من وقّع على مشروع اتفاقية طريق الحرير، وشعارنا خلال سفرتنا الى الصين هو الربط بين الشرق الاقصى والشرق الادنى".

وتابع "لدينا عشرات المشاريع المشتركة مع الصين في قضايا التسليح والنفط وغيرها، ومحور زيارتنا الى الصين هو ان تكون الصين شريكا للعراق في مسألة البنى التحتية لانها مسألة اساسية".

وأضاف عبد المهدي "لدينا صندوق بين العراق والصين غطاؤه النفط لاننا نصدر الى الصين النفط، وبالتالي فهنالك ضمانات جيدة بيننا، ومن مصلحة الصين ان تتعامل مع العراق".

وعبر رئيس الوزراء عن تفاؤله المسبق بالزيارة قائلا "سنعود من الصين بنتائج ايجابية وندخل في عملية اصلاح سريعة في البنى التحتية".