طيران الجيش يقتل ارهابيين ويدك اوكارهم في جبل حمرين

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الاعلام الامني، ان ارهابيين اثنين قتلوا وتم تدمير اوكار لتنظيم داعش بقصف جوي نفذه طيران الجيش في سلسلة جبال حمرين وبحيرة حمرين.

وقالت الخلية في بيان "وفقاً لاعترافات احد قادة تنظيم داعش الارهابي في ديالى والملقى القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، نفذ طيران الجيش ضربات دقيقة استهدفت 5 أوكار للارهابيين في بحيرة حمرين والخيلانية وجبال حمرين".

واضاف البيان يوم الثلاثاء ان الضربات الجوية ادت الى تدمير هذه الأوكار بالكامل، وقتل إرهابيين إثنين.

وبحسب البيان فإن مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى قامت باستطلاع مكان الضربات، وضبطت دراجة نارية وحزام ناسف وهواتف نقاله وسجلات، فضلا عن اجهزة اتصال بينية وحاسبة وكاميرا تصوير تضمنت ملفات مهمة.