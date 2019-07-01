بغداد تفتح تحقيقاً بعد اتهام قائد عسكري كبير بالتخابر مع "سي.آي.إيه"

اربيل (كوردستان 24)- أمر وزير الدفاع نجاح الشمري بتشكيل لجنة تحقيق بعدما تداولت وسائل اعلام محادثة هاتفية نُسبت لقائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي بينما كان يتحدث الى ما قيل أنه عنصر في وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه).

ويظهر في التسجيل المزعوم مطالبة عميل السي.آي.إيه من قائد عمليات الانبار، تزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشددا وبالاسم على مواقع "كتائب حزب الله" في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قاطع عملياته بصورة عامة.

ونشر التسجيل الصوتي اولاً على موقع (شبكة الإعلام المقاوم) وهي شبكة الكترونية مقربة من ايران. وحظي التسجيل المزعوم بتغطية استمرت في القنوات العراقية التي تمولها الجمهورية الاسلامية ومنها قناة (الاتجاه) الذراع الاعلامية لكتائب حزب الله.

وبحسب (شبكة الإعلام المقاوم) فان عميل وكالة المخابرات عراقي الجنسية، وكان يطلب من الفلاحي تزويده بالإحداثيات لتنفيذ هجمات من قبل سلاح الجو الامريكي والإسرائيلي ضد القوات الأمنية المتواجدة في تلك المناطق، فضلا عن قصف مواقع الحشد الشعبي.

وبعد ساعات قليلة من تداول التسجيل الصوتي، اثيرت ضجة في البلاد على الرغم مما دفع وزارة الدفاع للتدخل على وجه السرعة.