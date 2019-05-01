كوردية ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تاثيرا في المكسيك

كوردستان 24)- اختيرت الكوردية هانا جاف كواحدة من قائمة تضم مئة امرأة هن الأكثر تاثيرا في دولة المكسيك.

وجاف ناشطة في مجال السياسة والعمل الانساني والاغاثي وهي كاتبة وتقيم في المكسيك وجاء تصنيفها ضمن هذه القائمة من قبل مجلة "فوربسوة" حيث وضعت صورة جاف على غلاف المجلة.

ولدت هانا جاف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أب كوردي وأم مكسيكسية من مدينة ساندياغو.