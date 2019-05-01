کوردستان

كوردية ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تاثيرا في المكسيك

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
كوردية ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تاثيرا في المكسيك
هانا جاف ولدت لاب كوردي وام مكسيكي
هانا جاف كوردية المكسيك

كوردستان 24)- اختيرت الكوردية هانا جاف كواحدة من قائمة تضم مئة امرأة هن الأكثر تاثيرا في دولة المكسيك.

وجاف ناشطة في مجال السياسة والعمل الانساني والاغاثي وهي كاتبة وتقيم في المكسيك وجاء تصنيفها ضمن هذه القائمة من قبل مجلة "فوربسوة" حيث وضعت صورة جاف على  غلاف المجلة.

ولدت هانا جاف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أب كوردي وأم مكسيكسية من مدينة ساندياغو.


وتعرف جاف بنشاطها السياسي في الأوساط المكسيكية كما أنها تمتلك "مؤسسة جاف" الخاصة بالأعمال الانسانية.

ونظمت جاف عام 2013 أكبر مهرجان كوردي في المكسيك والذي استمر 4 ايام وحضره أكثر من 80 الف شخص.


تقوم هانا جاف بزيارات دورية لاقليم كوردستان كما أنها تقدم مساعدات للنازحين واللاجئين في مخيمات الاقليم.



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