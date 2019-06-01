عبد المهدي يشكل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس كركوك

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن تشكيل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الثلاثاء ان "لجنة خاصة تشكلت لمعالجة انعقاد مجلس كركوك، والمصادقة على الخطة الاستثمارية".

وساهمت الخلافات السياسية في فشل التئام مجلس المحافظة المتنازع عليها، منذ أن تعلقت اعماله في اعقاب احداث 16 من تشرين الاول اكتوبر 2017.

وسيطرت القوات العراقية على كركوك في 16 من تشرين الاول اكتوبر 2017 مما دفع بالعديد من اعضاء مجلس المحافظة للمغادرة الى اقليم كوردستان. ويرفض كثير من الاعضاء العودة الى المحافظة قبل أن يتم تطبيع الوضع وإنهاء "العسكرة" في المدينة.

ومن اصل 42 عضواً، يمتلك الكورد إجمالاً معظم مقاعد مجلس محافظة كركوك ضمن قائمة "التآخي" التي تضم ايضاً عرباً وتركماناً.

وتعتبر كركوك الغنية بالنفط، والتي يقطنها الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين، بؤرة نزاع وواحدة من اهم المناطق المتنازع على سيادتها بين اربيل وبغداد.

وكان من المفترض أن يُحسم مستقبل المدينة وفق المادة 140 من الدستور في فترة زمنية لا تتعدى عام 2007، لكن النزاعات بين الكورد وبغداد حالت دون ذلك.

وتنص المادة 140 على البت في مصير كركوك بثلاث مراحل، اهمها الاستفتاء المحلي لمعرفة ما اذا كان سكانها يرغبون بالانضمام الى كوردستان او البقاء تحت سلطة بغداد.

وشاركت كركوك في استفتاء استقلال اقليم كوردستان الذي اجري عام 2017 في ظل وجود البيشمركة التي منعت سقوطها بقبضة تنظيم داعش في اعقاب سيطرته على ثلثي مساحة العراق.

وصوت 93 بالمئة من المصوتين في الاستفتاء لصالح الاستقلال، لكن بغداد ردت بقوة وسيطرت على كركوك ومعظم المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت حماية الاجهزة الامنية الكوردية.

سوار احمد