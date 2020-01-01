بعد "شفاء النعمة".. قوات الأمن تعتقل شقيقه في الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة المحلية في الموصل، عن اعتقال قيادي في داعش يعمل مسؤولاً أمنياً لدى تنظيم داعش إبان سيطرته على المدينة وما حولها عام 2014.

واُعتقل المسؤول الداعشي يوم أمس خلال قدومه بشكل متخفي الى دار شقيقه شفاء النعمة الذي اعتقل مؤخراً. والنعمة هو مفتي داعش ومسؤول عن فتوى تفجير مرقد النبي يونس.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن قوات الشرطة "وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على الداعشي (ن ع ب) والذي كان يعمل مسؤول فيما يسمى بالأمنية".

وأضاف البيان أنه عثر بحوزة المعتقل على "جهاز موبايل مع ثلاثة سيم كارت يعود لما يسمى مفتي داعش (شقيقه) حسب اعترافه".

وجاء في البيان أن للمعتقل أبنين أحدهما "كان يعمل بما يسمى مسؤول كتيبة القناصين الأجانب والآخر كان يعمل فيما يسمى بالأمنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأعلن العراق في أواخر عام 2017 النصر على داعش بعد حرب مدمرة استمرت ثلاث سنوات غير أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات بأساليب حرب العصابات.

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون من "الخلايا النائمة" التابعة لتنظيم داعش والتي لا تزال تنشط في الكثير من المناطق المحررة ومنها الموصل.

و"الخلايا النائمة" هو مصطلح يطلقه العراقيون على ما تبقى من فلول تنظيم داعش الذي انهارت خلافته بالفعل في كل من العراق وسوريا.