واشنطن لرعاياها: لا تسافروا للعراق.. فـ"الخطر كبير"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن على رعاياها تجنب السفر للعراق بسبب مخاطر "الإرهاب والاختطاف والعنف المسلح".

وجاء هذا التحذير بعدما اقتحم أنصار الحشد الشعبي محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صدر أمس الأربعاء، إن الأمريكيين في العراق عرضة لـ"خطر كبير" من العنف والاختطاف.

وهاجم أنصار الحشد الشعبي السفارة الأمريكية رداً على مقتل 25 عنصراً من كتائب حزب الله المنضوية في الحشد الشعبي في ضربة أمريكية نفذت يوم الأحد الماضي في بلدة القائم غربي البلاد.

وهدد قادة الحشد الشعبي بالتصعيد قبل أن يطلبوا من أنصارهم الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية بعدما استعانت واشنطن بمزيد من قواتها.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الجماعات الإرهابية والفصائل الشيعية المناهضة لواشنطن لا تزال تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في أنحاء العراق كافة.

الى ذلك أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد تعليق الخدمات القنصلية كافة حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار التي لحقت بها من جراء محاولة الاقتحام.

وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من محيط السفارة، حيث يطالب انصار الحشد الشعبي بإغلاقها وطرد القوات الأمريكية.