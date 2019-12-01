کوردستان

امن اربيل يضبط "هدايا عيد الميلاد" بنكهة الترياك

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امن اربيل يضبط "هدايا عيد الميلاد" بنكهة الترياك
امن اربيل يضبط "هدايا عيد الميلاد" بنكهة الترياك
الترياك اربيل الامن

أربيل (كوردستان 24)- القت مديرية مكافحة المخدرات في اربيل، اليوم الاثنين، على عصابة للاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان للمديرية انها تمكنت من القاء القبض على عصابة للاتجار بالمخدرات مكونة من شخصين ايرانيين، داخل احد فنادق العاصمة أربيل.

واشار البيان الى ان المديرية ضبطت عددا من هدايا اعياد رأس السنة الميلادية الجديدة تم حشوها جميعاً بمادة الترياك المخدرة باحكام.

واكد البيان ان العصابة كانت تنوي ارسال الشحنة عن طريق احدى شركات النقل الى كندا.

وفتحت المديرية تحقيقا مع هذدين الشخصين بحسب ما ذكر البيان، وارسلا الى المحكمة لينالا جزاءهما.

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