كوردستان تتحرى "هلال الفطر"

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تعقد لجنة مراقبة الهلال في اقليم كوردستان اجتماعاً مساء يوم غد الاثنين لتحري هلال عيد الفطر.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد حددت عطلة العيد بسبعة أيام، على أن تبدأ من اليوم الأحد وتنتهي في التاسع من الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم وزارة اوقاف الاقليم نبز اسماعيل أن لجنة مراقبة الهلال ستعقد اجتماعها في مقر ديوان الوزارة بأربيل مساء يوم الاثنين.

وتعتبر لجنة مراقبة الهلال الجهة الوحيدة المعنية بتحديد اول ايام عيد الفطر في الإقليم.

ودعت اللجنة جميع المواطنين الى مراقبة هلال الفطر وإبلاغها او اقرب مركز تابع لها في حال رؤيته.

وتقول حكومة الاقليم إن عطلة عيد الفطر بالنسبة وزارتي التربية والتعليم العالي فسيتم تحديدها حسب النظام الخاص للوزارتين اعتماداً على مواعيد الامتحانات.