الدفاع العراقية تعتقل "ارهابيا" شارك باغتصاب الايزيديات بنينوى

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، انها اعتقلت "الارهابي" ابو هاجر الذي شارك في اغتصاب النساء الايزيديات .

وذكر بيان للوزارة ان "قوة من الفرقة عشرين وبالتعاون مع مديرية شرطة البعاج، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على الإرهابي (حازم محمد عبد الله قاسم) الملقب بأبو هاجر في قضاء البعاج".

واشارت الوزارة في بيانها الى ان "الإرهابي المطلوب شارك بعدد من جرائم اغتصاب النساء الايزيديات وقتل الرجال الايزيديين".

سوار أحمد