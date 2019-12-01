قيادي في "الكوردي": لم تجر اي حوارات سياسية مع الادارة ولدينا مخاوف

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في المجلس الوطني الكوردي، عبد الباسط حمو ان اي حوارات سياسية بين المجلس والادارة الذاتية لم تجر بعد، فيما عبر عن مخاوف بشأن نوايا حزب الاتحاد الديمقراطي.

واستجابة لمبادرة اطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لتوحيد الصف الكوردي، دعت الادارة الذاتية احزاب المجلس الوطني لفتح مكاتبها ومزاولة عملها السياسي، كما تعهدت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال حمو لكوردستان 24 "لم تجر اي حوارات سياسية بيننا حتى الآن، الجناح العسكري (اشارة الى قوات سوريا الديمقراطية) هو من يقود الحوارات حتى الآن".

وشكك حمو بنوايا حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الادارة الذاتية، مشيرا الى ان الدعوة الى ترتيب البيت الكوردي "قد تكون تكتيكا".

وقال حمو "لست متفائلا أن يفك حزب الاتحاد الديمقراطي ارتباطه مع حزب العمال الكوردستاني، وهذا الحزب ليست لديه استراتيجية قومية واشك ان تكون مساعيه لوحدة الصف الكوردي حقيقية".

ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا وسيطرة الادارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، برزت خصومة سياسية بينها وبين المجلس الكوردي.

ورحب مسؤولون في المجلس الوطني الكوردي بمبادرة مظلوم كوباني فيما طالبوا بخطوات عملية، وضمانات دولية لضمان تنفيذ الاتفاقات فيما لو حدثت.

وجرى توقيع عدة اتفاقات بين المجلس الكوردي والادارة الذاتية خلال السنوات السابقة إلا انها لم تنجح وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات.

ويقول مراقبون ان هذه المبادرة لديها فرصة كبيرة في النجاح، لا سيما ان هناك رغبة دولية ودفعا باتجاه توحيد الموقف الكوردي.

سوار احمد