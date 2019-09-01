أكار يرجح: دوريات تركية - امريكية على حدود سوريا غداً

اربيل (كوردستان 24)- رجح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، البدء بالدوريات التركية الامريكية المشتركة على الحدود الشمالية لسوريا يوم غد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أكار قوله، إن هناك خططا لبدء دوريات برية عسكرية مشتركة للقوات التركية والأمريكية بشمال شرق سوريا في الثامن من الشهر الجاري.

ويعمل البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي لتأسيس ما تقول تركيا إنها ستكون "منطقة آمنة" على الحدود في شمال شرق سوريا وهي منطقة يسيطر على معظمها وحدات حماية الشعب الكردية.

ونفذ البلدان دوريات مشتركة عديدة بطائرات هليكوبتر فوق المنطقة.

وهدد أكار قبل أيام قليلة من أن بلاده قد تلجأ الى تطبيق الخطة (ب) والخطة (ج) في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها بشأن المنطقة الآمنة.

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد اتفقتا الشهر الماضي على تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية.

وتقول دمشق إن الاتفاق التركي الامريكي الخاص بإقامة منطقة آمنة "تصعيد خطير" و"اعتداء فاضح" على سيادة ووحدة أراضي سوريا.

وتهدف المنطقة الآمنة المقترحة إلى تأمين قطاع بري يمتد لمسافة تزيد على 400 كيلومتر بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكوردية، على معظم هذا القطاع. وتقول انقرة إن تلك الوحدات مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.