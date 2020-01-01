أمريكا تحذر العراق من عقوبات بشراء صواريخ "إس-300"

وخاطب هود الحلفاء من بينهم العراق "ننصحهم بعدم الاقدام على هكذا امر، وان يؤمّنوا احتياجاتهم الدفاعية من جهات اخرى".

اما العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات في الكونغرس الامريكي مايك مكول قال لكوردستان 24 "نحن نحترم استقلالية العراق ونعتبر هذا البلد صديقا لنا"، مستدركا ان "الميليشيات الشيعية المرتبطة بايران تريد تقويض الاوضاع في المنطقة".