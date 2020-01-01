أمريكا تحذر العراق من عقوبات بشراء صواريخ "إس-300"

أربيل (كوردستان 24)- جدد مسؤولان امريكيان، تحذيرهما بفرض عقوبات على العراق في حال شرائه منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس– 300" من روسيا.
وقال مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود لكوردستان 24 "نحن نحذر حلفاءنا كافة من شراء انظمة دفاعية عملاقة من روسيا لأن قرارا صدر من الكونغرس يقضي بفرض عقوبات على كل من يفعل ذلك".
وخاطب هود الحلفاء من بينهم العراق "ننصحهم بعدم الاقدام على هكذا امر، وان يؤمّنوا احتياجاتهم الدفاعية من جهات اخرى".
اما العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات في الكونغرس الامريكي مايك مكول قال لكوردستان 24 "نحن نحترم استقلالية العراق ونعتبر هذا البلد صديقا لنا"، مستدركا ان "الميليشيات الشيعية المرتبطة بايران تريد تقويض الاوضاع في المنطقة".
ولفت الى ان "موقفنا (تجاه العراق) هو ذاته الذي ابديناه لتركيا واردوغان بشأن شراء الاسلحة الروسية".
وكان مسؤولون عراقيون قد اعلنوا سابقا عن إمكانية شراء هذه المنظومة الصاروخية الجوية من روسيا مما اثار غضب الولايات المتحدة.
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