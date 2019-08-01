تعيينات كركوك "تباع بالمزاد" والجبهة العربية: "سننتزع الحقوق"

اربيل (كوردستان 24)- شنت الجبهة العربية الموحدة هجوما على ادارة محافظة كركوك متهمة اياها بالفساد، فيما قال ناشطون ان التعيينات الوظيفية في المحافظة تباع فيما اسموه بـ"المزاد العلني".

وطالب الناطق الرسمي للجبهة محمد الرياشي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ادارة المحافظة بإحالة المشاريع إلى الشركات الرصينة، وعدم استئثار أشخاص مقربين من الإدارة الحالية.

كما طالب بالاعلان عن المشاريع بشفافية وترك العمل بطريقة التنفيذ المباشر والدعوة المباشرة للمشاريع لما فيها من فساد وهدر للمال العام.