تعيينات كركوك "تباع بالمزاد" والجبهة العربية: "سننتزع الحقوق"

اربيل (كوردستان 24)- شنت الجبهة العربية الموحدة هجوما على ادارة محافظة كركوك متهمة اياها بالفساد، فيما قال ناشطون ان التعيينات الوظيفية في المحافظة تباع فيما اسموه بـ"المزاد العلني".
وطالب الناطق الرسمي للجبهة محمد الرياشي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ادارة المحافظة بإحالة المشاريع إلى الشركات الرصينة، وعدم استئثار أشخاص مقربين من الإدارة الحالية.
كما طالب بالاعلان عن المشاريع بشفافية وترك العمل بطريقة التنفيذ المباشر والدعوة المباشرة للمشاريع لما فيها من فساد وهدر للمال العام.
ودعا الرياشي وزارة التربية الى الاشراف المباشر على التعيينات الوظيفية.
وتداول ناشطون فيديو لرئيس الجبهة العربية الموحدة وصفي العاصي يقول فيه ان التعيينات الوظيفية يتم بيعها.
وقال العاصي في المؤتمر الصحفي "نقلت نبض الشارع، هذا مايقال بخصوص التعيينات وعلى المسؤولين ان يثبتوا عكس ذلك، وكلامي ليس بصفة الاعتذار بل هو توضيح".
وتعهد العاصي بـ"انتزاع حقوق المواطنين" في كركوك، مشيرا الى ان الجبهة العربية الموحدة لن ترفع راية الاستسلام بل "ستحارب الفساد اينما وجد".
سوار احمد
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