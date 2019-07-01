تركيا تتطلع لتعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ان انقرة تتطلع نحو تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي لاوغلو هنأ فيه رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني على منح برلمان كوردستان الثقة لتشكيلته الوزارية.

وصوت برلمان إقليم كوردستان يوم امس الاربعاء على منح الثقة لمسرور بارزاني ووزرائه بعد نحو شهر على تكليفه لتشكيل حكومة ائتلافية.

وعبر وزير الخارجية التركي عن ترحيب انقرة بمستجدات العملية السياسية في اقليم كوردستان.

وحصل رئيس الحكومة الجديد على ثقة 88 نائبا من أصل 111 نائبا هم مجمل عدد اعضاء البرلمان، قبل أن يؤدي الوزراء اليمين القانونية.

وضمت الحكومة الجديدة 22 حقيبة وزارية ثلاث منها لسيدات.

ومع رئاسة الحكومة، ذهبت تسع وزارات الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني فضلاً عن منصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد طالباني فضلاً عن ثلاث هيئات أخرى.

وحصلت حركة التغيير (كوران) على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكوردستاني ووزارة للمكون المسيحي وأخرى للتركمان.

سوار أحمد