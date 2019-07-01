لأول مرة.. اسرائيل تستقبل صحفيين عراقيين في زيارة "عن قرب"

اربيل (كوردستان 24)- يشارك صحفيون عراقيون ضمن وفد صحفي من دول عربية للتعرف على إسرائيل "عن قرب"، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتأتي زيارة وفد من ستة صحفيين عرب، بينما تسعى إسرائيل إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية.

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وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إن الصحافيين سيزورون نصب ذكرى المحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة وغيرها من المواقع.

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وبحسب الوزارة فان الهدف هو "تعريف الصحفيين الذين يأتي بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالمواقف الإسرائيلية بشأن قضايا دبلوماسية وجيوسياسية".

وصل الى إسرائيل وفد من ستة إعلاميين من دول عربية تستضيفه وزارة الخارجية. لأول مرة يشارك في الوفد صحفيون من السعودية والعراق. سيزور الوفد متحف تخليد ذكرى الهولوكوست والكنيست وأماكن مقدسة في أورشليم القدس. ويعقد الوفد اجتماعات مع أعضاء كنيست ودبلوماسيين الى جانب جولة في البلاد. pic.twitter.com/UWzOtVFhm5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 21, 2019

وباستثناء مصر والأردن اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

تستضيف وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الأسبوع وفدا من ستة إعلاميين من دول عربية. لأول مرة يشارك في الوفد إعلاميون من السعودية والعراق.

سيزور الوفد الكنيست ومتحف تخليد ذكرى الهولوكوست وأماكن مقدسة في أورشليم القدس، ويعقد اجتماعات مع أعضاء كنيست ودبلوماسيين الى جانب جولة في البلاد — يوناتان جونين Yonatan Gonen (@GonenYonatan) July 21, 2019

ولا يزال العراق يعتبر اسرائيل "دولة عدو" ويحرم على أي من مواطنيه ومسؤوليه السفر إليها، حتى بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

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ويرجع تاريخ اليهود في العراق إلى نحو 4000 عام وإلى أيام الملك نبوخذ نصر الذي حكم بابل ونفى اليهود منذ أكثر من 2500 عام.

أتطلع للقاء هذا الوفد الكريم ومشاركته هموم إسرائيل الأمنية وصورة جيش الدفاع الاسرائيلي الحقيقية. أهلا وسهلا بالوفد. https://t.co/sQ6H1GHkx5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 21, 2019

وتسبب قيام دولة إسرائيل في 1948 وما ألحقته من هزائم متعاقبة بالجيوش العربية في موجات أخرى من الغضب الشعبي والعنف الذي استهدف اليهود لاسيما في العراق.

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وبحسب مركز التراث الاسرائيلي فان نحو 600 ألف إسرائيلي، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 8.8 مليون نسمة، ينحدرون من أصول عراقية.

ففي عام 1947 وقبل عام واحد من قيام إسرائيل بلغ عدد أفراد الطائفة اليهودية نحو 150 ألفا في العراق أما الآن فعددهم يقل عن العشرة.