الشرق الاوسط

لأول مرة.. اسرائيل تستقبل صحفيين عراقيين في زيارة "عن قرب"

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
لأول مرة.. اسرائيل تستقبل صحفيين عراقيين في زيارة "عن قرب"
لا يزال العراق يعتبر اسرائيل "دولة عدو" ويحرم على أي من مواطنيه ومسؤوليه السفر إليها (صورة لتل ابيب/ ارشيف)
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اربيل (كوردستان 24)- يشارك صحفيون عراقيون ضمن وفد صحفي من دول عربية للتعرف على إسرائيل "عن قرب"، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتأتي زيارة وفد من ستة صحفيين عرب، بينما تسعى إسرائيل إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية.

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وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إن الصحافيين سيزورون نصب ذكرى المحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة وغيرها من المواقع.

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وبحسب الوزارة فان الهدف هو "تعريف الصحفيين الذين يأتي بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالمواقف الإسرائيلية بشأن قضايا دبلوماسية وجيوسياسية".

وباستثناء مصر والأردن اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

ولا يزال العراق يعتبر اسرائيل "دولة عدو" ويحرم على أي من مواطنيه ومسؤوليه السفر إليها، حتى بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

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ويرجع تاريخ اليهود في العراق إلى نحو 4000 عام وإلى أيام الملك نبوخذ نصر الذي حكم بابل ونفى اليهود منذ أكثر من 2500 عام.

وتسبب قيام دولة إسرائيل في 1948 وما ألحقته من هزائم متعاقبة بالجيوش العربية في موجات أخرى من الغضب الشعبي والعنف الذي استهدف اليهود لاسيما في العراق.

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وبحسب مركز التراث الاسرائيلي فان نحو 600 ألف إسرائيلي، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 8.8 مليون نسمة، ينحدرون من أصول عراقية.

ففي عام 1947 وقبل عام واحد من قيام إسرائيل بلغ عدد أفراد الطائفة اليهودية نحو 150 ألفا في العراق أما الآن فعددهم يقل عن العشرة.

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