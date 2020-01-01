"خذ كتاباً وضع آخر".. في أشهر متنزه بإقليم كوردستان

وعلى الرغم من أن فكرة إنشاء مكتبة تحت عنوان "خذ كتاباً وضع آخرَ" ليست بالجديدة في العالم إذ تنتشر في الكثير من الدول ومنها الولايات المتحدة وكولومبيا وأستراليا ومصر وغيرها، ولكنها حتماً تعد الأولى في إقليم كوردستان، كما تقول بهار.

وارتأت الفتاة الثلاثينية إطلاق مبادرة كهذه لإضفاء الأجواء الإيجابية وترسيخ الثقافة ونشر المعرفة بين المجتمع على مختلف شرائحه في كوردستان.

مبادرة فردية

في منتزه سامي عبد الرحمن بأربيل، تنشغل بهار في تحضير رُزم جديدة من الكتب لتضيفها إلى علبة كُتب عليها بالإنجليزية (خذ كتاباً وضع آخر) وهي الفكرة التي تستند عليها مكتبتها المجانية التي افتُتحت في تشرين الثاني نوفمبر 2019 بمبادرة فردية من بهار.

وساهم مدير المنتزه بمساعدة بهار في توفير تلك المساحة عند مدخل المنتزه بهدف اجتذاب الروّاد وخلق واحة ثقافية صغيرة بالشكل وغنيّة المحتوى.

وتقول بهار لكوردستان 24 إن مكتبتها صغيرة لكنها تنوي توسيعها مستقبلاً لتشمل الجانب الآخر من المتنزه كما في قلعة أربيل الأثرية.