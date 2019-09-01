اكبر احزاب كوردستان يطالب باعتبار ذكرى الاستفتاء مناسبة وطنية

اربيل (كوردستان 24)- طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئاسة برلمان الاقليم باعتبار ذكرى استفتاء الاستقلال من كل عام مناسبة وطنية.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال جلسة لبرلمان اقليم كوردستان.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو ان "يوم 25 ايلول بات مناسبة وطنية يحتفل بها شعب كوردستان وهذا واقع لا يمكن انكاره".

ودعا خوشناو رئاسة البرلمان الى اعتبار ذكرى الاستفتاء يوما وطنيا لشعوب كوردستان.

وقالت رئيسة البرلمان ريواس فائق انها لا تملك صلاحيات بهكذا قرار إلا أن النواب الراغبين يمكنهم اعداد مشروع قرار بهذا الشأن وسيتم التعامل مع المشروع وفق الاجراءات القانونية.

واجرى الكورد استفتاء على استقلال اقليم كوردستان عن العراق في 25 ايلول سبتمبر 2017، والذي نال الاغلبية الساحقة من الاصوات في خطوة خلقت ردود افعال غاضبة من بغداد.