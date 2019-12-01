بالصور | سقوط قتيل بتفجير جديد في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر امني الجمعة بمقتل شرطي على الأقل في تفجير وقع قرب سيارة للشرطة في مدينة كركوك.

وهذا أحدث تفجير تشهده كركوك بعد سلسلة هجمات وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن إصابة 16 شخصا بجروح مختلفة.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن شرطياً على الأقل قتل بانفجار عبوة ناسفة قرب سيارة للشرطة في حي (بنجا علي) داخل مدينة كركوك.

ووقع الانفجار قرب مولدة كهربائية خاصة مما أسفر عن اشتعال النيران بخزان الوقود. ولم ترد أي تفاصيل أخرى بخصوص الحادث.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.