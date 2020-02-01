بلجيكا تبدي استعدادها لتعزيز العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ابدت بلجيكا استعدادها لتعزيز العلاقات التجارية مع اقليم كوردستان.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 3 شباط (فبراير) 2020، وفداً بلجيكياً رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع البلجيكي فيليب غوفين.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، كما تم التباحث في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا.

وتم التأكيد كذلك على أهمية استمرار تقديم الدعم للعراق وإقليم كوردستان لكبح جماح التهديدات المتواصلة لتنظيم داعش.

ووجه وزير الخارجية البلجيكي شكره لإقليم كوردستان لاحتضانه النازحين واللاجئين، وابدى استعداد بلاده لتطوير العلاقات ولاسيما في التجارة.

هذا وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان، الحكومة البلجيكية على دعمها ودورها في الحرب ضد داعش في إطار التحالف الدولي، مشيراً الى ان خطر التنظيم الإرهابي لا يزال يحيق بمناطق عديدة كما ويشكل تهديداً على سكانها.

وتطرق رئيس الوزراء الى برنامج عمل الحكومة الجديدة والذي يتضمن- من بين أولويات أخرى- تنويع مصادر الدخل وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإنجاح العملية الاستثمارية في إقليم كوردستان.

سوار احمد