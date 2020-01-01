عبد المهدي: على بغداد وواشنطن العمل سويا لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- قال بيان لمكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ان على بغداد وواشنطن العمل سويا لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية.

والتقى عبد المهدي اليوم الاثنين بالسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وأبلغه بضرورة عمل البلدين سويا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان "أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

وشدد البيان على "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة".