كوريا الجنوبية تقدم 300 الف دولار لنازحي ولاجئي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد ان كوريا الجنوبية قدمت مبلغ 300 الف دولار كمساعدات انسانية للنازحين واللاجئين في الاقليم.

ونشر ريبر احمد على صفحته في موقع تويتر، اليوم الاثنين، "وقعت مع السيد جزي كوانغ جين، قنصل كوريا الجنوبية في اقليم كوردستان على مذكرة بروتوكولية بخصوص مساعدات".

وبحسب ماتم توقيعه فإن كوريا الجنوبية ستقدم مبلغ 300 الف دولار كمساعدات انسانية للنازحين واللاجئين في كوردستان.

ويحتضن اقليم كوردستان مئات الاف النازحين العراقيين واللاجئين السوريين منذ سنوات مما شكل عبئا ثقيلا على الحكومة.

سوار احمد