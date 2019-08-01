الياسري يزور اربيل غداً على رأس وفد رفيع

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجري وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري زيارة الى اربيل يوم غد الاربعاء على رأس وفد رفيع.

وهذه اول زيارة للياسري الى اقليم كوردستان منذ أن شغل منصبه رسمياً وزيراً للداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبر احمد للصحفيين إن الياسري سيترأس وفداً رفيعاً من الحكومة الاتحادية وسيبحث مع المسؤولين في الاقليم جملة من الملفات.

وتابع "زيارة الوفد تأتي بناءً على دعوتنا".

وذكر مصدر مطلع في الداخلية أن مديري الجنسية والجوازات والحدود وعدداً من الضباط في وزارة الداخلية سيرافقون الياسري في زيارته الى الاقليم.

وقال المصدر إن الوفد سيبحث مع مسؤولي الاقليم ملفات امنية وأخرى خلافية.

ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة الياسري الى اقليم كوردستان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين اربيل وبغداد تحسناً كبيراً بعد توترات اعقبت استفتاء الاستقلال عام 2017.