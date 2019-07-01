نيجيرفان بارزاني: لبريطانيا دور كبير في دعمنا ضد الارهاب

اربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني ان الاقليم يثمن عاليا الدور البريطاني في دعم الاقليم والعراق في الحرب ضد الارهاب.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها نيجيرفان بارزاني لبوريس جونسن بمناسبة انتخابه رئيساً لحزب المحافظين البريطاني.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب المحافظين، فوز جونسون، بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفا لتيريزا ماي التي استقالت رسميًا من منصبها في وقت سابق الشهر الماضي.

وجاء في رسالة نيجيرفان بارزاني "أهنئكم تهنئة حارة بمناسبة انتخابكم رئيساً لحزب المحافظين. لا يخالجني شك في أن خبرتكم وقيادتكم ستكونان مهمتين ومفيدتين جداً لمستقبل المملكة المتحدة".

واكد بارزاني ان اقليم كوردستان يعتز بعلاقاته مع المملكة المتحدة، متأملا المزيد من التقدم لهذه العلاقات.

ولفت نيجيرفان بارزاني الى ان كوردستان تقيم باهتمام بالغ الدور المشهود للمملكة المتحدة في دعم ومساعدة العراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.

سوار أحمد