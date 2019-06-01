الحكيم: خلافات بغداد واربيل "تهدد" وحدة العراق

اربيل (كوردستان 24)- حذر زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء من أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان قد تهدد وحدة الأراضي العراقية.

وبين بغداد واربيل ملفات خلافية كتنفيذ المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وملف النفط ومستحقات البيشمركة وغيرها.

وشدد الحكيم في خطبة صلاة العيد على ضرورة "تفعيل المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتعاطي العادل والدستوري في ملف النفط والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الامور العالقة بما يضمن حقوق المركز والاقليم".

وساهم التدخل الدولي وتبادل الوفد في حلحلة العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية قبل أن يشارك الكورد في انتخابات مجلس النواب العراقي بقوة ويحظى أكبر حزبان كورديان بنحو 50 مقعدا في البرلمان.

وحذر الحكيم من ان "اهمال هذا الموضوع الخطير بما يحمله من حساسيات قد تتفجر بشكل غير محسوب وتخاطر بوحدة البلد واستقراره".

سوار أحمد