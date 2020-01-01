سكان نينوى يتطلعون للرئيس بارزاني لحل مشاكلهم

أربيل (كوردستان 24)- دعا عدد من نواب محافظة نينوى، الرئيس مسعود بارزاني الى بذل جهوده لحل مشاكل سكان المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوفد البرلماني بالرئيس بارزاني في صلاح الدين بأربيل يوم أمس الأربعاء، حسبما أفاد بيان أصدره مقر البارزاني.

وذكر البيان أنه جرى في اللقاء بحث مجمل الأوضاع في مدينة الموصل والمناطق الأخرى التابعة لمحافظة نينوى، والأوضاع المعيشية للنازحين وخطوات إعادتهم الى المناطق المحررة.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد.

وفي محور آخر من اللقاء، استعرض الوفد الضيف للرئيس بارزاني مشكلات ومطالب مكونات نينوى، وأشار الى أن سكان نينوى يتطلعون الى الرئيس بارزاني لبذل جهوده في سبيل حل مشكلاتهم.

وفي الاجتماع نفسه، تمت الإشادة عالياً بتضحيات قوات بيشمركة كوردستان في الحرب ضد الإرهابيين الدواعش، كما تم التأكيد على ضرورات تعميق قيم ومبادئ التعايش بين المكونات الدينية والقومية في محافظة نينوى.

وقبل ذلك، استقبل الرئيس مسعود بارزاني، محافظ نينوى نجم الجبوري وبحث معه مجمل الملفات المتعلقة بالاوضاع في الموصل ونينوى عموماً.