في أول خطاب.. نيجيرفان بارزاني يحدد ملامح المرحلة المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- حدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، ملامح المرحلة المقبلة من دورته الرئاسية الأولى كرئيس للاقليم.

وجاءت كلمة بارزاني بعد تاديته اليمين ليصبح رئيسا لاقليم كوردستان في مراسم رسمية حضرتها مئات الشخصيات السياسية والدبلوماسية من الداخل والخارج.

وتعهد نيجيرفان بارزاني بالعمل خلال السنوات المقبلة على اعادة هيكلة قوات البيشمركة وزيادة تنظيمها ودعم حركة الاصلاح داخل مؤسستها كجزء من منظومة الدفاع العراقية.

وأكد على تضحيات قوات البيشمركة فيما اشاد بدور القوات العراقية والحشد الشعبي والتنسيق بين جميع هذه الاطراف لدحر داعش، فيما عبر عن شكره لدعم دول التحالف الدولي وخصوصا امريكا.

وأكد بارزاني على ان خطر تنظيم داعش لايزال مستمرا، مشيرا الى الدور الكبير والرئيسي الذي مارسه رئيس اقليم كوردستان السابق مسعود بارزاني في مواجهة الحملة الشرسة التي شنها مسلحو داعش المتشددون على اقليم كوردستان.

وتعهد بارزاني بالعمل على تقوية العلاقة بين اربيل وبغداد والسعي نحو تصفير الخلافات والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الدول الجارة على اساس المصالح المشتركة.

وقال بارزاني "لابديل عن احترام الدستور وتنفيذ مواده في سبيل ألا تتكرر الكوارث التي اصابت شعوبنا في سنجار والموصل".

وأكد على ضرورة الحفاظ على ثقافة التسامح والتعايش المشترك بين كافة مكونات اقليم كوردستان مؤكدا ان الحكومة ستسعى لتعزيز الخدمات لكافة مواطني الاقليم.

وقال ان "موارد اقليم كوردستان الغنية ينبغي أن يتم استثمارها لخدمة شعب اقليم كوردستان".

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها انتخاب رئيس للإقليم داخل قبة البرلمان بعدما كان الشعب ينتخب الرئيس عبر الاقتراع المباشر طيلة الفترة الماضية.

وحصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من بين 81 نائباً كانوا قد حضروا جلسة انتخابه التي عقدها برلمان كوردستان الشهر الماضي.

وشارك أكثر من 1200 من الشخصيات السياسية والدبلوماسية في المراسم التي اقيمت في قاعة سعد عبدالله الواقعة وسط اربيل.

ومن بين المشاركين، وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو. كما حضر الكثير من الشخصيات العراقية في الحكومة الاتحادية بمن فيهم الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان الاتحادي محمد الحلبوسي وممثل عن رئيس الوزراء العراقي.

سوار أحمد