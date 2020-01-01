مسرور بارزاني: نأمل من كافة الاطراف احترام الدور المتوازن لكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان عن امله في ان تحترم كافة الاطراف الدور المتوازن لاقليم كوردستان.

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني (يناير) 2020، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، وقال: "لسنا مع زيادة التصعيد في العراق والمنطقة، لأن ذلك من شأنه أن يمهد الأرضية لمضاعفة العنف ونشاطات المنظمات الإرهابية ولاسيما داعش، حيث لا يزال إقليم كوردستان مستمراً في مساعدة التحالف الدولي لمقارعة الإرهاب".

وشدد رئيس الوزراء على أن إقليم كوردستان مع تهدئة الأوضاع في العراق والمنطقة، قائلا: "نتمنى من الأطراف كافة احترام الدور المتوازن لإقليم كوردستان".

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أن حكومة إقليم كوردستان ستواصل محادثاتها مع الحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء نتائج الاجتماع المشترك بين الحكومة واللجنة المالية والشؤون الاقتصادية لبرلمان إقليم كوردستان والذي جرت فيه مناقشة عدد من المقترحات.

وبعد التشاور تقرر إضافة فقرتين، تتعلق الأولى بفتح حساب لمستلمي الرواتب يتم تنظيم عمله حسب الضوابط التي تحددها وزارة المالية والاقتصاد، بينما تتصل الفقرة بالثانية بإعادة النظر بالحدود الدنيا لرواتب المتقاعدين بعد تنفيذ مشروع قانون الإصلاح.