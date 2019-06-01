تغطية (كوردستان 24) للاستفتاء في اطروحة دكتوراه ببغداد

اربيل (كوردستان 24)- ناقش الطالب أنمار غافل صيهود الشجيري اليوم الأحد، اطروحة الدكتوراه عن التغطية الاخبارية لاستفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان قبل نحو عامين.

ونوقشت الاطروحة الموسومة "التغطية الاخبارية لأزمة استفتاء كردستان في الفضائيات العراقية وانعكاسها على الهوية الوطنية"، في كلية الاعلام بجامعة بغداد.

وتضمنت الأطروحة "دراسة تحليلية وميدانية" اعتمد فيها الباحث على جولة ميدانية قام بها العام الماضي واشتملت على مقابلات داخل مبنى كوردستان 24 في اربيل.

والى جانب كوردستان 24، شملت دراسة طالب الدكتوراه، الطريقة التي غطى فيها التلفزيون الرسمي العراقي وقائع استفتاء الاستقلال.