کوردستان

"سول" تتبرع بـ10 ملايين دولار.. وكوردستان تعتبرها "موضع تقدير"

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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كوردستان تشيد بمبادرة من "سول" وتعتبرها "موضع تقدير"
وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد مع القنصل العام لكوريا الجنوبية جوي كوانغ جين يوم الخميس – صورة: وزارة الداخلية
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أربيل (كوردستان 24)- قدمت كوريا الجنوبية منحة قدرها 10 ملايين دولار لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كمساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين.

وبحسب إحصاءات حكومية يبلغ عدد النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان 1.1 مليون نسمة اغلبهم يقطنون في مخيمات موزعة على المدن واطرافها.

ويوم أمس، التقى وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد القنصل العام لكوريا الجنوبية جوي كوانغ جين وبحث معه ملف النازحين واللاجئين في الإقليم.

وكتب أحمد على حسابه في تويتر أن القنصل الكوري الجنوبي ابلغه بان بلاده تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للحكومتين الإقليمية والاتحادية.

وقال وزير داخلية كوردستان "هذه الخطوة موضع تقدير عميق وهناك حاجة ماسة إليها لإحداث تغيير لأوضاع النازحين واللاجئين".

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها تنفق ما يصل الى 1.5 مليار دولار على مخيمات النازحين سنوياً، وأشارت أنها بحاجة الى دعم دولي لتخفيف العبء.

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