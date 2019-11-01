كوردستان تشيد بمبادرة من "سول" وتعتبرها "موضع تقدير"

مابين التناقض وكرم الاخلاق، جبال شاهقة

لقد اثبت في هذا الاسلوب من الكتابة حقا ، بان هناك جبلا شاهقا بين تناقضات اعتمدت عليها في رسالتك، وبين كرم الاخلاق الذي رد به الرئيس بارزاني على ماتفضلت به، ومهما مر الزمن، لاعيب في ان يراجع المرء ذاته ليتزن في رايه وكلامه