كوردستان تشيد بمبادرة من "سول" وتعتبرها "موضع تقدير"

أربيل (كوردستان 24)- قدمت كوريا الجنوبية منحة قدرها 10 ملايين دولار لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كمساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين.

وبحسب إحصاءات حكومية يبلغ عدد النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان 1.1 مليون نسمة اغلبهم يقطنون في مخيمات موزعة على المدن واطرافها.

ويوم أمس، التقى وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد القنصل العام لكوريا الجنوبية جوي كوانغ جين وبحث معه ملف النازحين واللاجئين في الإقليم.

Delighted to meet Mr. CHOI, Consul General of South #Korea who informed me about the generous contribution of the Korean government by donating $10m as humanitarian aid to #IRAQ and #KRG. A move that is deeply appreciated and is much needed to make a difference for #IDPs #Refugee pic.twitter.com/0DRKVi1Yz6