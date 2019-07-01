محافظ المثنى يوجه بفتح تحقيق لضابط "أساء للكورد"

اربيل (كوردستان 24)- وجه محافظ المثنى احمد منفي جودة، الثلاثاء، بفتح تحقيق ومحاسبة أحد الضباط الذي اقدم على نزع علم اقليم كوردستان من احد ذوي ضحايا المقبرةالجماعية.

واشار جودة الى ان ماقام به الضابط "تصرف شخصي لا يمثل ابناء المثنى"، مؤكدا بانه "لن يسمح بأي اساءة الى الاخوة الكورد والى علاقة ابناء المحافظة الطيبة معهم ."

وكان احد ضباط الشرطة في محافظة المثنى قد رفض رفع علم اقليم كوردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة.

وثارت ردود افعال غاضبة وسط مطالبات من جهات شعبية ورسمية عديدة بمحاسبة الضابط العراقي.

واعتبرت نائب رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية هدار البارزاني هذا التصرف "خرقا للدستور والقوانين النافذة" مهددة بإقامة دعوى جزائية عليه.

وعلم اقليم كوردستان شرعي ومعترف به في الدستور العراقي كرمز لشعب اقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي موسع.

سوار أحمد