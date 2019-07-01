بارزاني يرفض "مصطلحا" ويوضح أمرا بخصوص دستور كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- رفض رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اطلاق صفة الأقلية على اي مكون في كوردستان، مؤكدا على ان دستور الاقليم سيحمي حقوق كافة المكونات الكوردستانية.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال اجتماع بارزاني مع الكتل البرلمانية المسيحية والتركمانية في برلمان اقليم كوردستان.

واكد بارزاني على ان كوردستان وطن لجميع مكوناته، فيما شدّد على ضرورة أن تتشارك كافة المكونات في إدارة اقليم كوردستان وتتحّمل مسؤولياتها تجاهه.

وجدد بارزاني رفضه لإطلاق صفة "أقلية" على اي مكون كوردستاني لافتا الى ان نسب المكونات ليست مهمة بل الأمر المهم هو خصوصية كل مكون والاحترام المتبادل بين الجميع.

ولاتزال مساعي رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة متواصلة تشكيل الكابينة الحكومية.

وينتظر من الحكومة المزمع تشكيلها أن تعمل على صياغة دستور لاقليم كوردستان اضافة الى تحديات اخرى سياسية واقتصادية ستواجه الحكومة المقبلة.

سوار أحمد