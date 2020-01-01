جاويش أوغلو يصل بغداد ويلتقي عبد المهدي

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتوجه جاويش أوغلو فور وصوله الى قصر الحكومة لأجراء مباحثات مع عبد المهدي بشأن آخر المستجدات التي تشهدها الساحة العراقية.

وذكرت وكالة الاناضول التركية الرسمية أن جاويش أوغلو سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومسؤولين آخرين.

وليس من المعلوم ما إذا كان الوزير التركي سيتوجه الى إقليم كوردستان في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة عامة توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران.