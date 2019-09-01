عبد المهدي يزور السعودية و"جهود التهدئة" على طاولة الحوار

اربيل (كوردستان 24)- يجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي زيارة الى السعودية يوم غد الاربعاء لبحث الاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي ان رئيس الحكومة سيزور السعودية يوم غد لعدة ساعات يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

واكد البيان ان الزيارة بغرض "بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين ، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

وتاتي الزيارة في وقت زادت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وبين ايران من جهة اخرى.

سوار أحمد