محتجون يقطعون طريق بغداد – كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قطع محتجون طريق بغداد - كركوك، عقب تصريحات لمدير تربية كركوك اتهم فيها فصيل بالحشد بممارسة ضغط بملف التعيينات.

وافاد مصدر امني لكوردستان 24 بأن "المحتجين في ناحية تازة أغلقوا الطريق الدولي الرابط بين كركوك – بغداد احتجاجا على الية التعيينات الأخيرة التي شهدتها المحافظة".

وتوجه عشرات المحتجين الى الطريق الرابط بين كركوك وبغداد وقامو بقطعه احتجاجاً على تصريحات مدير عام تربية كركوك ضد الحشد الشعبي. وان الطريق بات مغلقاً الأن امام حركة النقل البرية للمدنيين والشاحنات.

وأعلن مدير عام تربية كركوك، يوم الخميس، وجود ضغوطات سياسية على اللجان المختصة بفرز اسماء المتقدمين للتعيين على ملاكها، فيما نفى الحشد الشعبي.