القوات العراقية تدمر اوكارا لداعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، العثور على اوكار لتنظيم داعش وتدميرها بعملية امنية ضمن قاطع عمليات كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان "قوة مشتركة من قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية المتمثلة باللواء 15 واللواء 18 واللواء19 وبالتعاون مع قسم الاستخبارات وفوج المشاة الالي والطائرات المسيرة، تشرع بعملية امنية لتفتيش وتطهير وادي الكور من قرية سطيح الى تل خديجة وقرية الفاخرة وقرية السلاب وقرية اللسان في القرى الواقعة ضمن الوادي جنوب ناحية الرشاد ضمن قاطع عمليات كركوك".

وتابع البيان ان "العملية اسفرت عن العثور على ٥ أوكار للارهابيين و٦ عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير، فضلا عن دراجة نارية، وقد تم تدمير وحرق الأوكار والعبوات الناسفة من قبل مفرزة معالجة المتفجرات".