رئاسة كوردستان تتسلم كتاب تكليف مسرور بارزاني للمصادقة عليه

اربيل (كوردستان 24)- أرسل برلمان اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء كتاب تكليف مسرور بارزاني برئاسة الحكومة الجديدة الى رئاسة الاقليم للمصادقة عليه.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصويت البرلمان، وبأغلبية أصوات الحاضرين، على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان اوميد خوشناو للصحفيين إن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة قد بدأت فعليا اعتباراً من اليوم.

وحصل مسرور بارزاني على 87 صوتاً من بين 97 نائباً كانوا قد حضروا الى جلسة البرلمان التي بثتها كوردستان 24 على الهواء مباشرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن رئيس الوزراء المنتخب سيبدأ- بعد أن يُكلف رسمياً- بإجراء مفاوضات مع باقي القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة.

واُنتخب مسرور بارزاني، بعد يوم من أداء رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني اليمين ليتولى بذلك منصب رئاسة الاقليم الذي ظل شاغراً منذ عام 2017.

ويقول برلمانيون إن نيجيرفان بارزاني (52 عاماً) سيصدر مرسوماً اقليمياً "خلال الساعات المقبلة".

وينتمي كل من الرئيس ورئيس الحكومة المنتخب الى الحزب الديمقراطي الذي حصد اعلى الاصوات في الانتخابات التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.

ويشغل مسرور بارزاني (50 عاماً) منصب مستشار مجلس أمن الاقليم في الوقت الراهن.

وكان القانون السابق يمهل الرئيس 10 أيام لدعوة المرشح لتشكيل الحكومة في مرسوم اقليمي. ويُتوقع البرلمانيون أن يتم التكليف في وقت قصير.

وسيكون أمام مسرور بارزاني 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

وانسحب نواب حزب الاتحاد الوطني من جلسة التصويت على انتخاب نيجيرفان بارزاني الشهر الماضي، لكنهم هذه المرة شاركوا في جلسة انتخاب رئيس الحكومة.

وكان الحزب الديمقراطي، اكبر الاحزاب في اقليم كوردستان، قد رشح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور بارزاني لشغل منصب رئيس الوزراء بعدما حصد 45 مقعداً في انتخابات أيلول.

وحل الاتحاد الوطني في المركز الثاني فيما جاءت حركة التغيير (كوران) ثالثاً.

ومن المرجح أن يعمل رئيس الوزراء الجديد على تشكيل حكومة ائتلافية في ظل وجود معارضة ضعيفة.